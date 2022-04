Charles MUGARUKA MUPENDA

Jeune Juriste, je m'intéresse aux actions de défense et de promotion des droits humains en général et des droits des minorités et des peuples autochtones en particulier, ai un Master 1 en Droit international des droits de l'Homme et un Master 2 professionnel en Histoire, théorie et pratique des droits de l'Homme.Au-delà des droits de l'Homme, j'ai également une spécialisation-Master 2 recherche- en Droit public financier et m'intéresse à la gestion financière des personnes publiques et au rôle des institutions financières internationales dans la réforme des finances publiques des pays sous-développés. Congolais de la R. D. Congo, je suis également Assistant d'enseignement et de recherche au sein de la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu (UCB).



Mes compétences :

Droit

droit international

Droit public

Droits de l'homme

International

Promotion