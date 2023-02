Charles PRESA

Grâce à mon expérience dans le domaine du retail (grande distribution et industrie), jai développé des compétences reconnues en management déquipes (directes et fonctionnelles), en pilotage et gestion de projets ainsi quen optimisation de la performance opérationnelle.

Constamment à lécoute des besoins de lentreprise, je mefforce de trouver des solutions pour optimiser les résultats, en mappuyant sur des valeurs essentielles telles que lautonomie, lesprit déquipe, lengagement et ladaptabilité.