Taviot STÉPHANIE

Actuellement Chef de projets Communication et CRM, je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle.



Je vous propose de mettre à votre disposition mes compétences en communication éditoriale, commerciale, événementielle et digitale ainsi que mon expérience en gestion de projets.



Relever des challenges et des défis est pour moi une réelle source de motivation, de dynamisme, de créativité !



Je serai très heureuse de vous rencontrer pour échanger avec vous de vive voix sur mes motivations et reste à votre entière disposition pour tout complément d’information.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Organisation d'évènements

Fidélisation client

Communication externe

Relations clients

Communication événementielle