Charles-Xavier DESGUY

Véritable chasseur, développeur, entrepreneur, manager et gestionnaire expérimenté, marketeur, animateur, stratège, doté d’un sens aiguë de l’anticipation, de l’innovation et de la prise de décision.



Je suis expert dans les solutions et services aux entreprises depuis 22 ans, expert de la relation partenariale, expert dans la distribution Multicanal Btb/ BtC et BtBtC, expert dans l’animation de réseaux et de forces de ventes, expert en carte cadeau, expert en carte de paiement, expert en téléphonie mobile, expert en prépayé, expert en incentive, expert en marketing et webmarketing, expert SEO, etc.



J’ai développé et transformé l’entreprise Tir Groupe entre 1990 et 2006.

Devenue (en volume d’affaire) le 1er émetteur Français de chèques et cartes cadeaux, l’entreprise a été achetée par Groupe Sodexo début 2007.

J’ai transféré les équipes, les réseaux, les fournisseurs, les partenaires et les savoirs faire au nouvel acquéreur avant de quitter le Groupe Sodexo début 2010.



Dirigé par des impératifs de profitabilité, mon action est largement influencée par les principes de « Service, d’Equipe et de Progrès »

Service : le client ,le consommateur sont au cœur de mes préoccupations

Equipe : écoute, respect, solidarité, soutien pour gagner ensemble

Progrès : il existe toujours une solution , une innovation, un progrès à réaliser ; l’acceptation de la remise en cause et de la comparaison sont les bases d’une réussite durable.



Fort de ces valeurs , héritage du groupe SODEXO, je me suis engagé depuis le mois d'avril 2012, dans le développement du groupe Delta Multimédia,

Dans des marchés en pleine mutation, je travaille au développement de l'entreprise, de sa rentabilité ainsi qu'au renouvellement de l'image et de l'offre de Delta Mutimedia





Mes compétences :

Btb

Dématérialisation

Développement

Distribution

Hydrogène

Mobile

Mobile payment

Monétique

Motivation

Paiement mobile

Piste

Promotion

Référencement

Hôtellerie

Tourisme

Restaurant gastronomique

Cartes cadeaux

Marketing

Innovation

Management

Motivation esprit d'équipe

ECommerce

Customer Relationship Management

Yield Management

Restaurants

Pubs

HTML

Exel

Enterprise Resource Planning

Conseil

Gestion de projet

Environnement

Business development

Stratégie digitale

Stratégie

Management opérationnel

Evénementiel

Télécommunications