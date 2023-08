Charline HALLIER

Diplômée d'une licence Information et Communication à l'Université Catholique de l'Ouest d'Angers ainsi que d'un Master Professionnel Création et Management Multimédia à l'Université de Rennes, j'aspire à travailler autour de projets innovants dans le domaine des technologies numériques.



Au fil de ma double formation en communication et en design, ainsi que de mes diverses expériences professionnelles j'ai pu acquérir des compétences à la fois créatives, managériales et technologiques.



N'hésitez pas à consulter mon site internet :Array !



Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Pro Tools

Réflex numérique

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Prises de sons

Adobe InDesign

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Final Cut Pro

Microsoft PowerPoint

HTML

CSS

JavaScript

Processing

Wordpress