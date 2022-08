Après un DUT Logistique et une Maitrise en Communication Globale, j'ai co-fondé en 2006 l'agence Com'une Orchidée, spécialisée dans l'organisation de mariages. Parallèlement, je suis devenue formatrice pour des écoles de Communication et j'ai co-fondé en 2015 l'Ecole de Formation aux Métiers du Mariage (EFMM). En 2019, j'ai vendu l'agence et j'ai crée une nouvelle entité : CM Event & Coaching, spécialisée dans l'organisation d'événements divers et la formation au métier de l'événementiel.