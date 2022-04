Andrey SAMOILENKO

Weeteam est une équipe d’experts motivés et dynamiques regroupant plusieurs années d’expérience au sein de différentes structures nationales et internationales, nous mettons nos compétences et notre savoir-faire à votre service.



Suivre un projet de la naissance, de la première idée jusqu’à sa concrétisation en passant par les phases de la conception, de prototypage, de test et de validation constitue pour nous une réelle passion. De plus, la mise en place de solutions globales et interopérables représente un défi perpétuel dans un contexte d’innovation technique permanent.



Notre objectif est de vous accompagner durant toutes les phases de projets en assurant un développement et un suivi personnalisé ainsi qu’une intégration avec les systèmes d’informations existants.



Nos Services et expertises :



- Développement et intégration : découpage et intégration HTML, PHP, CSS, CMS et création de boutiques en ligne (e-commerce), applications mobiles ;

- Design : logos, affiches, webdesign, newsletters, formulaires événementiels, dépliants, chartes graphiques, enseignes, refonte graphique ;

- Web marketing : SEO référencement, web marketing, offline marketing, communication et médias sociaux, metrics

- Conseils métier, accompagnement et aide à la conception de cahiers de charge, cahiers de recette, tierce maintenance applicative.



