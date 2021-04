Charlotte BOIS

QSE avec 9 ans d'expériences dans différents domaines (sécurité incendie, CVC plomberie, gros oeuvre, électricité), j'ai pu animer la prévention à différentes échelles : sur un grand chantier, sur un chantier avec multiples bâtiments en fonctionnement et sur une entité de groupe (France entière) composé de petit chantier.

J'ai eu l'opportunité de travailler au sein de grands groupes (Dior, Amazon, SNCF, Eiffage énergie, Bouygues construction, Total, Scopelec). J'ai pu y développer et acquérir diverses compétences ainsi qu'aux travers des activités extraprofessionnelle (sapeur pompier volontaire) et sportives que j'ai pratiqué (Handball en compétition, Baseball et Softball en compétition).



Mes compétences :

Motivée

Dynamique

Adaptabilité

Sécurité industrielle

Secourisme

Sécurité incendie

Sécurité

Sécurité au travail

Sauveteur secouriste du travail

Norme HSE

Informatique

Electricité

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Autonomie