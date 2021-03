Charlotte DAUDOU

O2 Contrôle

LABORATOIRE DE PRELEVEMENT D'AIR AMIANTE

- Stratégies d'échantillonnage

- Prélèvements

- Analyses

- COFRAC Lab ref 26/28 et HP Env



Accréditation COFRAC disponible :

Normes de référence :

NF EN ISO IEC 17025

GAX46-033

NF EN ISO16000-7

NFX43-050



Textes référence :

Code du travail : R4412 ,

décret du 3 juin 2011 (2011-629),

arrêté du 19 août 2011,

décret 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2013-594 du 5 juillet 2013,

arrêté 14 août 2012 accréditations des organismes ,

arrêté 12 décembre 2012 état de conservation des matériaux liste A et B,

arrêté 14 décembre 2012 certification des entreprises ,

arrêté 7 mars 2013 sur les EPI ,

arrêté 8 avril 2013 règles techniques et mesures de prévention,

Code de la santé publique R1337,

décret du 29 juin 2015,

QR métrologie de septembre 2015,

arrêté 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage.



Membre du réseau RIPA, le Réseau d'Intervenants en situation Post-Accidentelle



Evaluatrice ICA à l'ISO 26000, pour l'intégration du développement durable dans les organisations : RSE/RSO