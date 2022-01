Christophe NOWICKI

Replacer lhumain au cœur de laction, de lexpertise et de linnovation technique, au service bienveillant et exclusif du client. Telles sont les valeurs pragmatiques qui maniment et qui conditionnent depuis toujours ma pratique professionnelle.



De formation technico-commerciale en Génie Mécanique, je développe le savoir-faire (produit ou service) d'une entreprise.

Expérience de la mise en place de logique et stratégie commerciale permettant de développer l'activité.

J'anime et forme des équipes commerciales et techniques.



Je mintéresse à l'univers des deux-roues motorisés et automobiles.

Passionné de science, de sports mécaniques, mais aussi de nature et de la biodiversité.



Tel : 06-03-31-27-75

c.nowicki@outlook.fr

