Valérie WATTEAU

Je suis issue d'une formation d'Ingénieur Généraliste mais néanmoins orientée Agri-agro-environnement.



J'ai ensuite enrichi mon parcours, souhaitant acquérir une double compétence en Qualité, Sécurité et Environnement et ai ainsi intégré le CESI, en alternance chez GRS VALTECH. J'ai intégré par la suite une autre filiale de VEOLIA PROPRETE, la société PYROTECHNIS, spécialiste du diagnostic, de la dépollution et du démantèlement de sites à risques pyrotechniques. J'ai ainsi complété une expérience QSE système par une mission de terrain d'un an et demi sur chantier.



J'ai depuis regagné la région Rhône-Alpes et retrouvé chez GRS VALTECH,un poste opérationnel sur site.



Mes compétences :

HSE

Dépollution

Déchets

Sécurité

Pyrotechnie

Qualité

Norme ISO 9001