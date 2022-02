Charlotte DROIN

Ma profession, ma passion !



Dynamique et investie, je souhaite continuer à me former pour ameliorer mes performances professionnelles et découvrir de nouveaux secteurs d'activité.



J'ai de l'expérience professionnelle dans plusieurs secteurs d'activité, la restauration traditionnelle ou rapide, la formation niveau CAP, la diététique en restauration collective et la diététéique thérapeutique.



J'aime oragniser, plannifier, aider, former, conseiller, accompagner, écouter, conduire des projets, encadrer.