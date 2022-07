Jean Nicolas HEILLOUIS

Activité officinale pharmaceutique:mes spécialités sont les entretiens pharmaceutiques AVK (DPC 2013 UTIP), l'Alimentation Santé micronutrition (DU Université de Bourgogne 2013), l'aromathérapie, l'orthopédie (DU Université de Franche Comté 2005) et le matériel médical (CERAH), la démarche qualité (QMS)



Depuis 2014 je développe une activité de conseil en alimentation santé, micronutrition, nutrition sport et accompagnement nutritionnel des pathologies. C'est un exercice libéral en cabinet. Formé en psychologie et pédagogie des comportements alimentaires, j'utilise des techniques issues des Thérapies Cognitives et Comportementales de 3ème vague, la mindfulness, ACT...



Autres compétences:



Gestion de l'approvisionnement en médicaments et matériel médical des maisons de retraite

Remplacement du Pharmacien de la pharmacie à usage intérieur.



Coordinateur qualité (labellisation QMS le 12 avril 2005, labellisation PHR VIADYS qualicert).



Formation technique: DP, Automate Technilab movtec, robot ROWA et ROWA Vmax 1 et 2, logiciels pharmony LGPI, CIP primoris, alliadis, bonnes notions réseau informatique.



Maîtrise globale des outils informatiques et multimédia (réalisation de supports de communication type

affichettes, étiquettes prix, visuels promotions...réalisation site web…) : office, powerpoint, retouche image (photoshop), flash etiq, étiquettes électroniques



Matériel médical, véhicules pour handicapés, orthopédie de série et sur-mesure, orthopédie à domicile,

formation thermoformables main/poignet SOBER, semelles orthopédiques.



Matériel diagnostic (glycémie, cholestérol, tension, débitmètre de pointe, spiromètre sur matériel lifescan,accuchek, sanofi, omron, tensoval, callegari CR3000...).



Mes compétences :

Aromathérapie

Alimentation Santé, Micronutrition

docteur en pharmacie

Nutrition sportive

Analyse fonctionnelle

Diététique

Nutrition

Thérapie individuelle

Thérapie comportementale et cognitive

Santé

Alimentation