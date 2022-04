Blandine HEILLOUIS

Bonjour à vous et bienvenue sur mon profil.



J'ai entrepris des études en qualité, production et management industriel jusqu'à un Master 1.



Après un peu plus de 3 ans d'activité dans le domaine de la qualité à travers la France, j'ai choisi de m'installer en Haute Corse. Dans l'attente d'une situation plus stable, j'ai suivi une formation de Manager de Rayon au sein de la société Codim 2, tout en suivant un cursus de Management des Unités Commerciales sur Bastia pendant 1 an.



L'opportunité m'est donnée aujourd'hui de retrouver le poste de responsable qualité.



Le maitre-mot : ADAPTATION !



Mes compétences :

Pratiques de laboratoire et microbiologie

Certifications (IFS, BRC)

Méthodes de résolution de problèmes

GPAO et ERP : SAP, Progial et AS 400

Exercice de traçabilité

Normes qualité (ISO 9001, 22000 et FSSC 22000)

Pack office (+ TCD + création de formulaires)

Management d'équipe

Techniques d'audit