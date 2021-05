Charlotte LEMÉE

Dynamique, enthousiaste et de nature optimiste. J’aime travailler en équipe et fait preuve d’empathie et de diplomatie.

Apres six ans en distribution sur le terrain, je souhaite compléter mes compétences en marketing sur des postes de chef de produits ou category manager .



Mes 5 années en magasin au poste de chef de rayon ont été riches humainement et commercialement.

J'ai ainsi acquis des compétences en management, mais également en négociation. Autonome sur la construction des objectifs et la gestion de mon centre de profit, j'ai su construire mon commerce avec mon équipe.

En tant que chef de secteur chez Bolton, j'ai acquis des méthodes de ventes et de communication pour travailler en collaboration avec les responsables de rayon.





COMPETENCES :

- Management et recrutement

- Définition de la stratégie commerciale d'un rayon d'hypermarché et garantie de sa rentabilité

- Gestion d'un centre de profit

- Méthodes de vente

- Merchandising

- Maitrise de la chaine graphique dans le cadre de développement de packaging

- Connaissance des panels IRI et Nielsen – analyse des données et recommandations.



Mes compétences :

Gestion d'un rayon d'hypermarché

Marketing

Management

Merchandising

Autonomie

Recrutement

Aisance relationelle

Dynamisme

Packaging

Organisation

Microsoft Office

Pilotage d'un centre de profit