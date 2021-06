Charlotte MAISON

Bonjour,

Praticienne en spa, mon attirance pour le bien-être et l'humain en général ne font qu'augmenter ma passion du métier.

Convaincue que le bien-être passe par un accompagnement global, je me suis formée tout au long de mon parcours à de multiples techniques de soin. Jai ainsi enrichi ma palette en Arts Traditionnels des massages du monde avec une ouverture à la naturopathie et à lapproche de la médecine chinoise. Cette expérience m'a été très bénéfique dans l'accompagnement holistique et bienveillant de la personne en lui proposant un programme sur-mesure et adapté à ses besoins.

Mon attirance envers les soins de qualité me pousse continuellement à suivre l'évolution du métier du spa et d'analyser les besoins actuels et futurs de nos clients en quête de mieux-être. Consciente que les expériences des uns enrichissent celles des autres, j'aime échanger les savoir-faire et dévellopper les rencontres de professionnels passionnés. Je reste attentive à toutes opportunités de travail dans le secteur du bien-être. Je me ferai un plaisir de répondre à vos sollicitations (conseil,management, formation, développement de projet, ...).

Vous souhaitant la réussite dans vos futurs projets, je vous prie de bien vouloir recevoir, Mesdames, Messieurs, une belle année 2020 ! Bienêtrement votre

Charlotte



Mes compétences :

Étude de marché

Développement de projet

Gestion de la relation client

Soins spa et massage du monde

Formation

Cosmétologie

Recrutement