Charlotte MATHIAS

COMPÉTENCES



Management d'équipe

- Organisation et contrôle de l'exécution des tâches

- Collaboration avec le réseau de partenaires internes et externes

- Reporting de l'activité



Gestion commerciale

- Gestion et suivi de plannings commerciaux

- Suivi client

- Suivi des budgets, budgets de marques

- Saisie et envoi de devis/factures

- Conseils à la vente, gestion des litiges



Marketing

- Plan de communication, budget marketing

- Catalogue, supports commerciaux, goodies (suivi création graphique interne, fournisseurs)

- Préparation de salons

- Mailings, partenariats, concours



Merchandising

- Réalisation de plans merchandising

- Gestion du matériel merchandising



Gestion plateforme / site web

- Création de plateforme e-learning

- Mise en place et suivi des projets de formations

- Gestion des mises en avant sur le site (diffusion de bannières, encarts)



Bureautique

- Photoshop

- Pack Office

- Ciel devis/factures

- Illustrator & Indesign (occasionnel)