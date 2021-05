Charlotte NOGUER

Je suis hyper polyvalente, dynamique et motivée. Ce qui me plait, c'est de pouvoir avoir un impact et de faire bouger les choses, de faire avancer un projet ! Pour cela je sais être créative et organisée, aussi vous pouvez compter sur moi pour vous assister avec toutes mes compétences.





On peut aujourd'hui libérer et accélérer la création et la créativité grâce aux nouveaux outils de communication, on notamment leur impact à travers le Lean Startup (pour l'offre), le Growth Hacking (pour la communication), et le Crowdfunding (pour le financement).

Mes expériences vécues dans l'entrepreneuriat ainsi que les tendances actuelles m'ont convaincue de la nécessité de développer et propager ces méthodes. Ce que à quoi j'ai contribué à travers deux structures:

Soyez Lean pour informer et former, Crowdpreneur pour appliquer.

(Plus d’informations : www.soyezlean.fr et www.crowdpreneur.fr)

Mixez tout cela et vous obtiendrez Le blog de Walter (waltermelon.fr). !





Mon objectif à terme est de créer ma propre entreprise.

Je suis très indépendante, autonome et organisée. J'ai un excellent sens du relationnel et n'ai aucun problème à manager une équipe sans avoir recours à mon autorité. Débrouillarde, cartésienne et préventive, je tente toujours d'anticiper les opportunités ou menaces qui pourraient se présenter.



Mes compétences :

Management

Relation client

Animation d'équipe

Marketing

Organisation et stratégie

Animation commerciale

Evénementiel

Business planning