Charlotte PIZZUTO

Le monde de l'événementiel est passionnant et rempli de challenges : c'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi d'en faire mon métier. Avec plus de 6 années dexpérience sur des postes de chef de projets dans des environnements internationaux, je suis intimement convaincue que l'événementiel est aujourdhui le canal pertinent et efficace qui permet de sadresser directement à notre cible, peu importe que celle-ci soit corporate ou consumer. C'est un média articulé autour d'une expérience Live authentique, amplifiée voire même ré-inventée par le digital et génératrice de business et dawareness auprès du public-cible.



----



The Event World is full of challenges: that's why I have chosen to make it my job.

With more than 5 years of experience in project management positions within international environments, I am convinced that events are a strong, relevant and effective channel that allows us to reach our target, whether corporate or consumer, directly. It is a medium built around an authentic Live experience, amplified by digital and generating business and awareness among the target audience.