Charlotte SPERBER

étudiante en master 2 Métiers du Livre et de l'édition à l'université de Bourgogne, j'effectue, dans le cadre de ma formation, un stage au sein des éditions Magnard-Vuibert (groupe Albin Michel) depuis le 5 janvier 2015 et ce jusqu'au 30 septembre 2015.



Préparation de copie, relecture d'épreuves (premières et deuxièmes épreuves) j'ai également participé à la mise en place d'un gabarit pour les ressources numériques du secteur Secondaire de Magnard, à des tests numériques et à l'export en HTML5 de ces documents interactifs.



Ce stage m'a permis d'apprendre la complémentarité entre le papier et le numérique pour l'apprentissage dans le domaine scolaire. Complémentarité que je souhaite continuer d'approfondir dans ma recherche de contrat à partir d'octobre 2015.



Mes compétences :

Autonomie

Microsoft PowerPoint