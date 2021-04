Charlotte VERRON

Auto-entrepreneur, je propose actuellement mes services en communication stratégique et opérationnelle.



Mon atout principal ? Je suis dotée d'une vraie "plume" ! Disponible pour les autres tout en étant rigoureuse et autonome dans mon travail, je sais faire preuve de créativité et d'esprit de synthèse.



Voici un aperçu des compétences que je peux mettre au profit d'une entreprise :

- Audit de l'environnement interne et externe : évaluation des besoins de communication

- Élaboration et développement d’une stratégie adaptée à ces besoins et à l'entreprise dans sa globalité

- Conseil dans le choix des supports et des actions à entreprendre, ainsi que leur fréquence

- Rédaction de communiqués, argumentaires

- Création des visuels associés : maîtrise de la Publication Assistée par Ordinateur. Sur PC et MAC : Photoshop, Illustrator, InDesign. Suite Microsoft Office et OpenOffice.org.

- Sites web : langages xhtml et CSS, CMS Wordpress et Joomla, mise à jour via serveur FTP

- Enquêtes de satisfaction : Sphynx et VANI (Lotus Notes)



Communication interne et externe, relations presse, relations publiques, évènementiel : tous secteurs d'activité confondus ! N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos projets.



