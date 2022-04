Donatien MARIS

Décembre 2011 : Création de mon site marchand :Array

Juillet 2011 : Création de mon agence commmerciale MAGECO



En recherche d'emploi depuis octobre 2010.

Fort d'une expérience de 25 ans confirmée et réussie dans la vente et plus particulièrement en GMS.



Compétences professionnelles :



- Propection nouvelle clientèle

- Négociation conditions commerciales

- Prise de commandes et suivi clientèle

- Gestion du linéaire

- Gestion du S.A.V.

- Gestion et animation d'une équipe de merchandising

- Mise en place d'acion commerciale.



Clientèles :



- Centrales d'achat

- Grande et Moyenne Distribution

- Grossistes

- Parapharmacies

- Boulangeries, Patisseries

- Boutiques alimentaires (épiceries, boucherie...)

- Restaurants

- Bazars, Débits de tabac



Mes compétences :

Agent commercial

Bazar

Commercial

GMS