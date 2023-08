Charly ADON

Étudiant en dernière année à NEOMA Business School (Fusion de Rouen Business School et Reims Management School) et actuellement au Japon pour un double diplôme avec Nagoya University of Commerce & Business, j'étudie la finance et le contrôle de gestion.



Rigoureux et dynamique, j'ai pu mettre mes qualités et mes connaissances à profit lors de mes stages en contrôle de gestion au sein de Microsoft et Ubisoft ou en Forensic chez Deloitte.



Mes compétences et mon ouverture d'esprit me permettent de m’adapter rapidement à un environnement nouveau et d’appréhender pleinement les problématiques auxquelles je suis confronté.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Excel

Méthodes quantitatives

Anlalyses financières

Powerpoint

VBA

budgets

Visual Basic for Applications

SQL

Oracle

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Marketing

International Financial Reporting

International Accounting Standards

Global Strategic Management

Financial Planning

Financial Accounting

Asset Allocation