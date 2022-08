Charly FARGAS

Ma vocation : soutenir les personnes âgées ou handicapées, leur apporter un peu d'affection et de joie de vivre, les aider à se prendre en charge.

Soucieux du bien-être des autres, mon métier consiste à les accompagner dans les gestes élémentaires de la vie de tous les jours et à les écouter comme le ferait un ami.



Âgé de 27 ans, j'ai déjà participé à plusieurs programmes d'entraide et d'assistance aux personnes en difficultés, ainsi qu'aupres d'associations, autant de tâches que j'ai réalisées et qui m'ont donné le goût de l'action sociale.

Mon dévouement et ma patience me désignent tout à fait pour accompagner les personnes dépendantes, pour leur apporter soutien et assistance dans leur vie quotidienne. En outre, mon expérience des institutions à vocation sociale me permettra de remplir au mieux mes fonctions d'intermédiaire.



Mes compétences :

Informatique

ONG

Sécurité incendie

Ski alpin

Secourisme

AFGSU

BNSSA

PSE2

PSC1

Services à la personne