Nicolas HURTIGER

Fondateur de Senior Compagnie, j’ai développé un concept fondé sur l'apport d'un soutien moral et psychologique aux personnes âgées par le biais d'un service d'aide à domicile: toilette, mobilité, repas, courses, travaux ménagers, gardes... Senior Compagnie prévoit un plan de développement national ambitieux et ouvre des opportunités à des entrepreneurs motivés par le secteur du service aux personnes âgées. Ce marché en forte expansion reste accessible avec des investissements financiers limités.



Egalement Président du groupe Zéphyr : constitué de 4 enseignes aux synergies fortes dont la complémentarité permet de répondre à l’évolution des besoins de la personne au domicile.

@SeniorCompagnie : Enseigne spécialisée dans le maintien à domicile qui a fêté ses 10 bougies cette année. 60 agences composent le réseau national qui a été élu Leader du Service pour la catégorie aide aux personnes âgées et handicapées en 2017 par une étude Capital.

@Libelia : Enseigne spécialisée dans le transport accompagnée sur mesure des personnes en perte d’autonomie.

@Synergiemed : Enseigne spécialisée dans la prestation de soins à domicile qui complète l’offre non médicalisée réalisée par nos infirmier(e)s qualifié(e)s. 6 agences composent aujourd'hui le réseau.

@FreeDom : Enseigne spécialiste du confort à domicile. 72 agences composent aujourd’hui le réseau





