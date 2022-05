Valérie THIREL

Après 20 ans d’expérience en Gestion et en Ressources Humaines (effectifs de 400 à 600 pers.), me voici sur le métier de Direction de maison de retraite après un Master 2 de Management et Qualité des soins en Gérontologie à l'IAE de Caen.



Cette double compétence en RH/management et en Santé social me permet de gérer le poste opérationnel de Directrice d'établissement.



Mes compétences :

Ressources humaines

Organisation

Gestion d'equipe

Gestion