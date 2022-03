Michel MICHEL DUBOURGET

Ma valeur ajoutée : au sein de PME, PMI, pour absorber un fort développement et/ou une forte concurrence de marché, et quel que soit le secteur d'activité : je suis à même d'apporter une forte expertise métier, une analyse d'existants et une stratégie adaptée au contexte. Une grande réactivité, le sens de l'anticipation et une fonction de conseil financier et de gestion. Expérience aboutie en pilotage de procédure de sauvegarde et gestion de crise.



Depuis 03.2021 : Responsable Administratif et Financier de PARALU SAS



de 2019 à 03.2021, Président de la société TBF,



Depuis 2017, conseil en gestion pour les TPE-PME



Directeur Administratif et Financier de Wiv France et L. Métairie SAS, Filiales de Groupe Allemand, parmi les leaders de la vente directe et par téléphone de vins et spiritueux, de février 2016 à avril 2017.



De sept 2016 a janv 2016 : Responsable Comptable- mission de management de transition au sein du Groupe ACAPACE- Les Jardins d'Arcadie.



De mars 2011 à avril 2015 Responsable Administratif et Financier au sein de Winterhalter France, filiale d'un Groupe Allemand spécialisé dans la distribution de lave vaisselles professionnels.



De 2005 a 2011 fonction de contrôleur financier au sein de la société GE Healthcare Clinical Systems (Groupe Général Electric)



Antérieurement, Directeur Administratif et financier de Leerdammer France SAS (groupe Leerdammer)



Pour plus d'informations, visitez mon profil VIADEO ou contactez-moi :



Michel Dubourget

07.83.09.35.40

mdubourget2404@gmail.com



Mes compétences :

Administratif

Anglais

Comptabilité

Contrôle de gestion

Contrôleur financier

Directeur Administratif et Financier

Distribution

Finance

Responsable administratif et financier

Bon relationnel

Sage Accounting Software > Sage Line 500

Oracle

MFG/Pro

Business Objects

US GAAP

Loi Sarbanes-Oxley

Fiscalité

Industrie

Reporting

Management

Budgétisation

Gestion plan de sauvegarde

Cash management