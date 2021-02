Claire SADDY

Tipi Formation et Conseil, que j'ai créé en 2008, est spécialisé dans le conseil en créativité d'entreprise et les formations managériales et comportementales innovantes.



Parmi nos clients réguliers : ERDF, Saint Gobain, In extenso (Groupe Deloitte), HILTON, INSA, ...



Notre équipe intervient dans les champs suivants:



- L'animation de séances de créativité

- l'accompagnement à la définition d'innovations concrètes (produits ou services),

- l'animation de démarches participatives innovantes,

- le Management (Prise de poste – Développement des compétences - Management transversal),

- le management créatif,

- la Cohésion et Motivation des équipes,

- la Prise de parole en public,

- la Communication positive et les leviers d'influence,

- la Prévention des Risques Psychosociaux.



Nos thèmes innovants :

- Le "Personal Branding" : Développer sa marque personnelle.

- Le Ménagement : L’Art d’harmoniser ses 4 vies, personnelle, familiale, associative, professionnelle.

- L'animation d'un jeu de coopération original.

- Le Théâtre d'entreprise.



Et également, l'animation de conférences sur :

- l'entrepreneuriat, accompagnement à la création d’entreprises.

- le "Ménagement" (L'art d’harmoniser ses 4 vies pour éviter les 4 D : Départ, Déprime, Démission et Divorce !). Concept inventé par Jacques Pommier.

- La Prise de parole en public.

- Les leviers de la Motivation individuelle.





Mon parcours: après 10 d'expériences commerciales de terrain, j'ai occupé pendant 4 ans un poste de Responsable RH. Je me suis formée aux pédagogies innovantes (Jeux cadres de Thiagi notamment).



Engagée dans l'entrepreneuriat féminin, je suis présidente de l'incubateur Rhône-Alpes Pionnières à Lyon 7ème et j'ai fondé l'association Supplément dame.

Je suis présidente d'Honneur du REF, Réseau Économique Féminin, que j'ai contribué à fonder (14 associations membres, 1500 adhérentes).



Plus d'infos sur: http://supplementdame.wordpress.com et http://www.rhonealpespionnieres.org



J'ai construit et j'anime une formation intitulée "Femmes, pouvoir et leadership".



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Communication interne