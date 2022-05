Pauline CALLAUD

Diplômée du Master Management du Social et de la Santé spécialité Gestion des Politiques Sociales et de l'Economie Solidaire. Je suis à la recherche d'un premier emploi. Je suis à l'écoute de toutes propositions.



A réalisé un mémoire de recherche : Comment les dirigeants d'Atelier et Chantier d'Insertion assurent-ils leur visée sociale et économique dans le contexte juridique, social et économique actuel ?



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Comptabilité

Marketing

Bureautique

Sphinx Software

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel