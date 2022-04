Fabienne FLEURY

Diplômée d’un Master « Management du social et de la santé, parcours management de la qualité des soins en gérontologie», je désire poursuivre dans ce domaine qui me correspond. La problématique du vieillissement est aujourd'hui un sujet qui me passionne. A travers mes compétences acquises lors de mes différentes expériences, je souhaite acquérir un poste d'encadrant en EHPAD, en structure d'aide à domicile ou toute autre structure en lien avec le public âgé.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Gestion des ressources humaines

Analyser écouter réfléchir agir

Bureautique

Esprit d'équipe

Organisation professionnelle

Aptitudes relationnelles

Management

Comptabilité

Analyse des besoins