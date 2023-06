Mounira EL YACOUBI

De formation commerciale export, je me suis très vite tournée vers le marketing.

Chez Zodiac Pool Care tout d'abord (10 ans), puis chez GravoTech Marking depuis octobre 2008.

Cette nouvelle fonction me permet d'ajouter une dimension internationale à mon parcours.



Basée au siège, j'élabore un plan d'action que je déploie auprès de nos filiales (29 à travers le monde).



En charge plus spécifiquement des budgets, du référencement (naturel et payant) de nos différents sites, des relations presse, des salons et évènements, de la satisfaction clients, de la formation des nouveaux arrivants..., je participe au développement marketing du groupe en utilisant les stratégies marketing et communication les plus innovantes.







Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing

Communication

Relation clients

Base de données

Liens sponsorisés

Référencement

Internet

Réseaux sociaux

Industrie

Lancement de produit

Écosystème digital

Advertising

Budget