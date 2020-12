Chauvet JULIEN

PLUS NATURE, LE SPÉCIALISTE DE LA TOITURE VÉGÉTALE.



Collaborateur de la société Plus Nature, j'ai une formation de paysagiste. Mon expérience dans le domaine du paysage (gestion de 2 sociétés du paysage durant 10 ans) et de la botanique m'a fait me rapprocher de cette activité sur la base de techniques éprouvées depuis de nombreuses années en France et en Allemagne.



Nous essayons par cette activité de faire connaître nos procédés auprès du grand public par l'intermédiaire de diverses sociétés (étancheurs, paysagistes, couvreurs, constructeurs de maison, charpentiers...). La finalité est de proposer nos solutions pour des projets de petites et moyennes surfaces (pavillons individuels, extensions, garages, abris de jardins, carports, bâtiments modulaires, HLL...)



Nous répondons également à des projets d'architecture de jardins, aménagements paysagers, pour les particuliers, collectivités, promoteurs ou bâtisseurs, et également en collaboration avec des architectes.



