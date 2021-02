Chauvin PATRICK

EN RECHERCHE D'EMPLOI - DISPONIBILITE GEOGRAPHIQUE FRANCE



A la recherche d'un emploi stable à une fonction de Direction dans le secteur de la Formation.



23 ans d’expérience dans les domaines de l’emploi et de la formation.



J’ai occupé des fonctions de Direction dans lesquelles j’ai pu développer des compétences en organisation, pédagogie, ingénierie de formation ,gestion administrative, financière, budgétaire et comptable.



Mes qualités relationnelles m’ont permis de construire de nombreux partenariats et de fédérer les objectifs et attentes des partenaires sociaux, institutionnels et économiques dans le respect des consignes des conseils d’administration des structures que j'ai dirigées.



Disponibilité immédiate.



Mes compétences :

Gestion

Coordination

Organisation

Budgétisation