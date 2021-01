Olivier6 CARONI

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Expert de justice depuis 2005

Expert près la cour d’appel de Rennes

CATEX (44) Expert amiable depuis 1998

- Expertises dommages ouvrage, RC maître d’œuvre, et RCD

- Responsabilité Civile Décennale et Dommages Ouvrage

- Evaluation en vue de l’assurance DO- Audits de CMI

- Suivi dossiers en procédure judiciaire

Interventions sur les départements 44, 35, 56, 49, 85,86,29



EURISK (76) Expert 1993/1997

- Evaluation en vue de l’assurance DO

Principales compagnies : MMA PFA AGF AXA GAN

Interventions sur les départements 76, 14, 27, 60,95



RABOT DUTILLEUL (59)

Responsable des études de prix 1989/1992

- Consultations des sous-traitants, C.C.T.P

- Elaboration des dossiers pour travaux

.

SOCOTEC (59)

Ingénieur Spécialisé, Contrôle technique. 1979/1988

Contrôle sécurité incendie 3° nature pour les établissements recevant le public

Diagnostiques thermiques, mesures acoustiques

Contrôles techniques des structures, du clos et couvert

Ingénieur en diagnostic qualité

Audits et gestion de la qualité chez les constructeurs de maisons individuelles.



Entreprise DODIN (75)

Ingénieur Bureau d’Etudes Techniques 1978/1979

Calcul de structures; résistances aux séismes (PS69)



DIPLOMES ET FORMATIONS

Depuis 2008 inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes

Formation Institut de l’expertise 2008

Expert certifié CSTB COMPETENCE®_N°2010 076

Formation à l’arbitrage du CMAP 2004_Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris

Expert inscrit sur la liste C.A.C.R.A.C. 1995

Agréé Incendie E.R.P. 3 ° Nature 1987_Etablissement Recevant du Public

Ingénieur ESTP 1976_Ecole Spéciale des Travaux Publics



DIVERS

Membre de la compagnie des experts judiciaires près la cour d'appel de Rennes.

Membre de l’association justice construction

Adhérent de la CFEC_ Compagnie Française des Experts Construction

Membre du groupement ESTP- Experts_ Ecole des Travaux Publics



Mes compétences :

Bâtiment

Dommages

Dommages Ouvrage

BTP