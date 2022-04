Ousseynou Latyr FAYE

Après un bac STI (Dessin industriel et construction mécanique) J'ai suivi en 2009 une formations de Technicien supérieur en Architecture et Urbanisme au CUAD ( Collège Universitaire d'Architecture de Dakar)

Puis en 2010 une formation en Technicien de bureau d'étude spécialisé en CAO-DAO avec la CCI du Morbihan.

Ce qui me donne aujourd'hui une parfaite maîtrise des Logiciels tels que Autocad, Revit, SketchUp.

Une très bonne connaissance de Allplan, 3ds Max Studio., Photo Shop...



Mes compétences :

CAO & DAO

AutoCAD

Google Sketchup

BIM

Revit architecture

Formateur logiciel (sur tablettes) gestion etat de