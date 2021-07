Cheick Soumaila DIALLO

Bonsoir;

Je suis le Directeur du Centre d'Informations et de Communication Multimédia (CICM).

Je suis titulaire:

- un diplôme d'Animation Socio-culturel à l'Institut National des Arts (INA) de Bamako,

- un diplôme de DUT en commerce international à l'Institut Universitaire de Gestion du Mali - Bamako -,

- un diplôme de maîtrise en Commerce international à l'Institut Universitaire de Gestion du Mali - Bamako -

Certificats ou Attestations de formation:

- Gestion accès sur les résultats,

- outils d'analyse du marché,

- Commerce international,

- COMEX pour la recherche et extraction des données,

- Création, gestion et évaluation des projets,

- TGDOC ( Techniques et gestion des documents ( Burkina ),

- Gestion des chaînes de valeur,

- NTIC

- Etc.

-









Mes compétences :

Négociation commercialedans un multi service

Expert en suivi-évaluation Projets et Programmes

Ingénieur d'état en génie mecanique de l'école moh

Management

Marketing

Veille technologique

Innovation

Vente

Affichage dynamique