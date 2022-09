Cheikh FALL

JE ME NOM fall cheikh , diplômé en comptabilité, après des étude en Mauritanie et au Sénégal je me suis spécialisé en MARKETING et Négoce international, une bonne connaissance des outilles informatique ,et j'ai une expérience de 14 ans de vie professionnel de par tous en Afrique , parle et écris français et l'arabe, anglais moyenne, et en fin salut a tous les abonne et ravie de faire la connaissance de tous salut a bien tôt



militant écologiste salut a tous ce qui milite pour un monde vert

fall cheikh



Mes compétences :

Comptabilité & gestion financière

Marketing stratégique

Marketing relationnel

Négociation commerciale

Négoce de Produits dérivés

Négoce de matériels à faible impact environne

Environnement et développement durable

Communication

Communication d'entreprise

Consulting en strategie marketing distrubutions

Contrôle de gestion

Comptabilité

TIC

COMMERCE

HI TECH

Informatique de gestion

Développement commercial

Administration de base de données

Microsoft SQL Server

Analyse de données

Import