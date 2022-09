Abdelmajid BOUTISSANTE

Consultant en :

- Stratégies commerciales et de distribution sur le marché local et à l’international;

- Stratégies et études Marketing; Audit marketing; Marketing Produit; Marketing des services, Trade Marketing; Techniques de Marketing Direct (CRM, théâtralisation, Street Marketing, Animation des ventes …etc.)

- Stratégies de communication et publicitaires; Plan d’actions média (TV, Radio, Affichage, Presse et Internet) et les Relations Publiques et Relations Presse (Salons et foires, JPO, Conférences de presse …etc.)

- Coaching et formation des équipes commerciales et marketing.



Mes compétences :

Marketing des Services

Audit Marketing

Marketing

Evénementiel

Stratégie commerciale

Marketing produit

Médias

Marketing stratégique