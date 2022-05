M. Mohamed HAMIDEDDINE

BP 4856-Elmassira 1 C Marrakech

+212661 71 39 86/+212 24 01 04 68

Monsieur. Madame

Ayant une bonne expérience dans divers domaines de l’hôtellerie internationale, ainsi qu’à la relation clientèle, de plus ayant de bonnes connaissances en ce qui concerne les techniques du management, je possède une grande capacité d’adaptation et un sens de la communication.

Ma formation en hôtellerie a débuté au Maroc et principalement à Marrakech dans les grands établissements prestigieux. Cette formation dont j’ai acquis la créativité et l’organisation me permettent d’assurer un rôle efficace de diriger, le département restauration, et d’être opérationnel sur le terrain.

Fort de ces expériences et des réseaux relationnels que je m’attache du mieux possible à cultiver et développer dans ces professions.

Mon champ d’activité s’est élargi par la suite, dont je suis occupé de l’évaluation des couts de la planification des délais ainsi que la coordination des services, efficacité et rigueur, m’ont valu d’être nommé directeur restauration, et confirmé dans ce poste.

Je vous remercie de votre intérêt et vous prie de croire, Monsieur en l’assurance de ma parfaite considération.

Signé : Mohamed HAMIDEDDINE













Mes compétences :

Communication

Management d'équipe