Chenthuran THIAGHARAJAH

Auditeur financier chez KPMG au sein de la BU Consumer Market - Stagiaire expert-comptable 2ème année

Missions de commissariat aux comptes des sociétés cotées et non cotées.



Principaux clients et secteurs d'activité :

- Grande distribution : Intermarchés / Fnac

- Caisse de retraite : Klesia

- Associations / Fondations



Missions de certification des comptes statutaires, consolidés et reporting (Référentiels : French Gaap, US Gaap, IAS/IFRS)



- Audits annuels et semi-annuels des comptes sociaux et consolidés des entreprises

- Mise en place de la stratégie d’audit : identification des risques et élaboration de la réponse d’audit.

- Revue et évaluation des contrôles internes et des procédures.

- Préparation des rapports d’audit, des recommandations et des documents légaux.



Mes compétences :

Contrôle interne

Système d'information

Comptabilité

Expertise comptable

Audit financier

Fiscalité