Cheryl Prestige NGANGA BATINA

Je suis un Ingénieur Technicien en Électronique,option Radio transmission

technicien supérieur en logistique;

avec une parfaite maîtrise en:

 Sécurité électronique :

 Montage d’un système de vidéosurveillance

 Montage des systèmes anti intrusions

 Contrôle d’accès (Installation des pointeuses biométriques)

 Réseau et télécom :

Administration réseau sur Windows serveur 2008 et architecture réseau.

 Gestion du serveur DHCP, DNS

 Active directory

 Gestion des utilisateurs

 Création des comptes Utilisateurs

 Migration des Utilisateurs dans le domaine

 Câblage

 Configuration des routeurs ; switch

 Maintenance informatique

 Installation de téléphonie IP par MyPBX

 Montage des antennes VSAT

 Maitrise de l’outil informatique MOS (Word, Excel, Power point)

 Maitrise du progiciel Delta Bank et SOPRA Banking V10

 Maitrise des opérations du Back Office



Mes compétences :

Back Office

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Front Office

Système de transmission par fibre optique

Gestion des stocks

maîtrise du progiciel DELTA BANK

Maintenance Inforatique

Installation d'un système de video surveillance

Gestio des serveurs DHCP et DNS

Administration sur windows serveur 2008

Sécurité electronique

Montage des Pointeuses Biometriques( controle d'ac

Microsoft Windows 2008 Server

LAN/WAN > WAN

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Active Directory