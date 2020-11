Chetan CHAUHAN

Motivé, multilingue et ambitieux stratégique marketing professionnel avec + 6 années d'expérience spécialisée dans Veille Concurrentielle et Stratégique , et l'analyse des données du marché.



Avec mon expérience enjambant Industries, J''ai mené une carrière qui capitalise sur la réflexion stratégique et d'application.Travailler initialement comme chargé d'études pour uun Institut français d'études de marché dans l'industrie de la technologie de l'information, J'i perfectionné mes compétences vers les bénéfices qui peuvent être fournis par des informations de qualité en temps opportun.



Lors du passage d'une industrie à l'autre mais toujours utilisant mon expérience de marketing stratégique,J'ai amélioré mes compétences analytiques comme je passais mes engagements travaillant pour deux grandes entreprises de technologie de l'information



Le conducteur de ma motivation de fournir des informations exploitables qui aident à prendre des décisions percutants qui favorisent la croissance.



Actuellement je me concentre à apporter des connaissances concurrence et marketing au profit d'un plus large audience de marketing stratégique.



Mon attention et d'expertise répartis également entre identifier les besoins et de servir les KINS (Key intelligence needs) qui sont d'une importance critique pour la prise de décision.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Veille stratégique

Benchmarking

Études marketing

Analyse de données

Analyse des besoins

Factiva

Microsoft Office

Marketing stratégique