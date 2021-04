Je suis naturopathe et réflexologue plantaire diplômée de l'institut Euronature, certifié par la FENA (Fédération Française des Écoles de Naturopathie).

La naturopathie est une approche globale qui vise à chercher la cause profonde du déséquilibre.

Les moyens pour rétablir l'homéostasie sont divers mais ont pour point commun d'être naturels.



J'accompagne notamment les femmes sur des problématiques liées à des problèmes digestifs, mais aussi dans la gestion du poids.

En parallèle, j'aide à faire comprendre les bases de la nutrition et à retrouver un équilibre de vie.



J'interviens également sur la gestion du stress et de l'anxiété.





L'écoute et le non jugement font parties intégrantes de mes valeurs durant la consultation.

Le bilan morpho-psychologique ainsi que l'iridologie sont également un très bon outil pour connaitre votre vitalité du moment et de déterminer votre tempérament naturopathique.



Chiara Denis I Naturopathe et réflexologue plantaire

07 80 98 94 62 I Chiara.naturo@gmail.coml

https://www.chiara-naturopathe.com/

40 rue de la Viabert, Lyon 6