Fabienne KAJDAN

Travaille sur des projets de conseil, d'intégration de progiciels, de mise en place d'outils stratégiques de pilotage de la performance.





Mes compétences :



. Réalisation de reporting et études

. Elaboration, suivi, analyse, pilotage des budgets

. Mise en place et déploiement d’outils stratégiques de performance

. Coordination, formation, animation de réseaux internes

. Accompagnement des Utilisateurs dans l’expression de leurs besoins

. Mise en œuvre de solutions, analyse et suivi des dossiers SI



Management