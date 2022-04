Clément RAFFIN

Effigénie est l'éditeur d'EffiPilot, Pilote Automatique de l'Efficacité Energétique des bâtiments.

EffiPilot est un logiciel SaaS et sécurisé qui réduit les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires et apporte du confort aux occupants.

Basés à Lille, nous déployons EffiPilot en France avec nos partenaires et nos ambitions nous amènent à regarder un développement international.



J'occupe la fonction de Product Director tout en étant associé et co-fondateur avec Camille Thiriez et Cyril Dubus.

Monsieur bâtiment et énergie, je suis le lien entre le client et le service technique.