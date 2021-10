Saralie ROUZAUD

Naturopathe et praticienne NAET installée 14 place de l'église à Lagrave 81150



Mon site : https://rouzaudsaralie.wixsite.com/lalienature



Après plusieurs années d'étude et de pratique de la Musique, Tai-chi, Qi gong, Médecine traditionnelle chinoise, je me suis dirigée vers cette vocation de Naturopathe et praticienne NAET / Total Reset Method

Aujourd' hui j'accompagne les gens à retrouver la santé et leur énergie, ou à l'optimiser en stimulant la force vitale auto-guérisseuse présente en chacun de nous. Je les aide ainsi à retrouver leur poids de forme, à éliminer :

-leurs allergies, intolérances alimentaires,

-maux de tête,

-angoisses,

-insomnies,

-Fatigue passagère ou chronique

-eczéma, prurit,

-tendinites à répétition,

-ou tout autre trouble chronique...

Je les accompagne à l'arrêt du tabac...

Il peuvent également avoir recours à moi pour accompagner un traitement médical



J'utilise pour cela l'alimentation, la phytothérapie, l'iridologie, des techniques manuelles, les fleurs du Dr Bach, des techniques respiratoires, la relaxation visualisation, la méthode NAET (www.naet-europe.com)



L'ensemble de ces méthodes permet de retrouver un bon terrain avec de bonnes défenses immunitaires et une force vitale disponible.



Mes compétences :

Allergies

Ecoute

Nature

Naturopathie

sérénité