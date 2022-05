Patrice HOUDART

De nature tres positif,esprit gagnant,combatif et fonceur.Ancien sportif(patinage de vitesse sur glace)....Je travaille depuis plus de 20 ans dans le milieu de la phytotherapie,l homeopathie,la naturopathie....Si vous souhaitez en savoir plus sur les Laboratoires Biophenix,merci de me contacter par mail ou téléphone.



Mes compétences :

Santé

Formation

Pharmacie

Marketing

Industrie pharmaceutique

Communication

Gestion de projet

Management

Complements alimentaires

Phytotherapie

Homeopathie

Homéopathe

nutritherapie

relationnel