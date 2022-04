Fabienne SIEJAK

Naturopathe aux services des particuliers et des entreprises dans les Yvelines, je propose des consultations individuelles afin de vous accompagner et de vous aider à régénérer votre force vitale et à soutenir l'auto-guérison de votre corps en utilisant des techniques naturelles.



Le Praticien de Santé-Naturopathe (PSN) est un éducateur de santé, dont l'objectif est de vous transmettre les clés d'un capital santé naturel à préserver. Les outils à sa portée permettent et favorisent la manifestation de l'énergie vitale de tout individu. Ce qui va lui rendre sa capacité à agir et réagir face aux agressions.



Le Praticien de Santé-Naturopathe établit un Bilan de votre Vitalité au cours d'une rencontre. En fonction de ce bilan, il vous propose des conseils d'hygiène de vie adaptés, pour rétablir les déséquilibres de terrain. Les conseils du naturopathe comporte le plus souvent un volet Alimentation, celle-ci étant la "colonne vertébrale" de votre santé.



Le Naturopathe préconise également toujours l'activité physique (pas forcément du sport !), et vous donne des clés pour vous accompagner dans la gestion des émotions, base du bien-être psychologique. Les bienfaits de ces deux volets sont reconnus de tous sur le bon état général. Puis en fonction de ses spécialisations, le naturopathe vous propose l'usage d'huiles essentielles ou de plantes, de techniques de réflexologie ou de pratiques énergétiques, des méthodes de relaxation, etc. Ce sont des outils complémentaires à ceux cités précédemment, pour vous guider sur la voie de l'équilibre.



Les rôles du Naturopathe sont multiples et interviennent dans différents domaines fondamentaux tels que :



- l'alimentation,

- les exercices physiques et respiratoires personnalisés,

- les techniques de relaxation adaptées pour une meilleure gestion de son stress et de ses conséquences, à savoir : fatigue, anxiété, manque de concentration, perte de confiance en soi,

prise de poids, mauvaise qualité de la digestion, du sommeil ... avec interférences sur différents plans : professionnel, familial, environnemental ...

- les techniques manuelles comme les « massages-bien-être » et la réflexologie,

- les multiples bienfaits de l’hydrologie,

- les compléments alimentaires : phyto-aromatologie, fleurs de Bach…

Ceci afin de permettre de lutter efficacement contre toutes agressions, physiques ou psychiques, qui viendraient rompre votre équilibre.



La visite chez votre naturopathe est bénéfique : A tous les âges de la vie : du nourrisson à la personne âgée !



Pour toutes les personnes désirant faire de la prévention active afin de conserver une bonne vitalité.



La naturopathie est également une aide complémentaire et précieuse pour toutes les personnes ayant des pathologies qui nécessitent des traitements médicaux lourds (cancer, pathologies auto immunes …) afin d augmenter leur potentiel vital et favoriser les processus d’éliminations.





