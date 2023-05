Manager / Chef des Ventes

Expert Produits Frais et Premium

Spécialité : B to B / RHD / CHR

Responsable Grands Comptes / Comptes Clés

Leadership : Visionnaire / Commercial : Chasseur



Je transmets à mes clients et mes équipes, ma passion pour le produit et le commerce et cest ce qui fait ma réussite !

Lexpertise apporte de la confiance en soi et à linverse, on fait toujours

confiance à un expert.