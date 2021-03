D’une grande polyvalence, mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des compétences dans divers domaines tels que les achats / approvisionnements, la gestion administrative et commerciale.



Je fais preuve d’une grande adaptabilité, et m’intègre facilement. Je possède un très bon sens du contact, suis rigoureuse et organisée.





Mes compétences :

Assistanat de direction

Gestion administrative

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Relation fournisseurs

Gestion des achats